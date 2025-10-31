Declaraciones del DT del Valencia en la previa contra el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, se mostró cautelosamente optimista de cara al difícil compromiso de este sábado contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, al asegurar que su equipo tiene "posibilidades" de lograr la victoria.

Durante la rueda de prensa previa al encuentro, Corberán subrayó que la clave para competir en un escenario tan exigente será la combinación de "resiliencia y personalidad": el equipo deberá mantener una defensa "organizada" y "fuerte" para resistir los inevitables momentos de asedio rival, pero sin perder la audacia de imponer su propio estilo de juego y forzar al Real Madrid a replegarse y defender, equilibrando así las facetas de ataque y defensa a lo largo del encuentro.