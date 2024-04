¡Casi se van a los golpes! Jugador del FC Barcelona estalla contra los aficionados (+Video)

Un nuevo y lamentable episodio de acoso a jugadores del FC Barcelona ha salido a la luz. En esta ocasión, Iñigo Martínez fue víctima de insultos por parte de un tiktoker a la salida de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El central español, harto de la situación, se bajó de su vehículo y encaró al individuo, exigiéndole respeto.

El video del incidente, grabado por uno de los presentes, muestra a Martínez visiblemente molesto mientras le dice al tiktoker: "Que sea la última vez que me llamas tonto, la última vez que me insultas, y tu amigo lo mismo".

Este tipo de comportamiento inaceptable no es nuevo para los jugadores del Barça. A diario, sufren acoso a las puertas de la Ciudad Deportiva por parte de personas que buscan fotos, autógrafos o incluso sacar provecho económico de su imagen.

La situación se ha vuelto insostenible, con algunos aficionados llegando a golpear los coches de los jugadores o incluso lanzándose sobre ellos. Si no logran su objetivo, recurren a los insultos y las provocaciones, creando un ambiente hostil y peligroso. Encontrar una solución no es sencillo, ya que tanto los periodistas y aficionados que actúan de buena fe como los acosadores se encuentran fuera del recinto del club, donde el Barça no tiene potestad para regular su comportamiento.

Según dejaron saber los portavoces del club, la afición del Barça se caracteriza por su pasión y respeto, y este tipo de comportamiento no representa los valores del club. Es hora de erradicar el acoso y crear un entorno seguro y agradable para jugadores y aficionados.

Las reacciones no se han hecho esperar. Xavi Hernández, entrenador del Barça, ha condenado el incidente y ha pedido a las autoridades que tomen medidas. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) también ha mostrado su apoyo a Iñigo Martínez y ha exigido "el máximo respeto" hacia los jugadores.