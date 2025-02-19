Champions League: Posibles rivales del Real Madrid en octavos de final

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid dio un golpe sobre la mesa este miércoles, 19 de febrero, tras dejar en el camino a uno de los candidatos de esta Champions League, el Manchester City, en los playoffs del torneo. Con un global de 6-3, los de Ancelotti firmaron su boleto rumbo a los octavos de final.

Ahora, superada esta etapa, los merengues ya deben pensar en lo vendrá en el camino en la venidera instancia. Y eso se conocerá el viernes 21 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza), sede escogida para el sorteo de esa ronda.

Así pues, el rival de la oncema madridista saldrá de dos escollos complicados entre los clubes de Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen, quienes avanzaron en la primera fase dentro de los primeros ocho de la tabla general, en la quinta y sexta casilla, respectivamente.

Mbappé el líder del Real Madrid

Toca hablar de cómo la oncena merengue se ganó su cupo a los octavos, después de una gran actuación de Kylian Mbappé, quien se hizo el líder de la oncena madridista.

El francés se apuntó a su cuenta cuatro goles en la serie de playoffs, repartidos en una diana en el duelo de ida y las tres restantes frente a su afición en el Santiago Bernabéu.

A su vez, toda esta actuación le permitió seguir haciéndose un hueco en la historia de la Liga de Campeones, en la que ya ocupa la octava casilla de goleadores con 55 sus tantos, números por encima de nombres como Thierry Henry (50), Zlatan Ibrahimović (48), Andriy Shevchenko (48), Mohamed Salah (47) y Filippo Inzaghi (46).

Kylian Mbappé, con todo esto, quedó a una diana de alcanzar lo hecho por Ruud van Nistelrooy, que sumó 56 dianas en esta competición a lo largo de su carrera. Una cifra a la que muchos asumen que Mbappé llegará más pronto que tarde.