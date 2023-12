¡Que turbio! Acusan a Tik Toker venezolano de pedófilo y así se defendió (+Audios)

Desde el 8 de noviembre del presente año, una cuenta en X de carácter anónimo, ha estado acusando a un Tik Toker venezolano conocido como Greg Aventuras, que dedica su contenido a bromear con sus seguidores y a reportar todo lo que vive como trabajador de Uber en Argentina, país en el que reside desde hace un tiempo.

Mediante el perfil, se han publicado una serie de audios que dejan a Greg como un presunto pedófilo, además de “contagiar a las mujeres de VPH”, ETS que presuntamente padece, pero de manera controlada. “Este mes me he c*gido a ocho y de las ocho creo que tres han sido sin condón”, dijo.

Entre la conversación, Greg asegura que, se encuentra tomándose los medicamentos pertinentes para evitar que se brote la enfermedad, sin embargo, no tuvo éxito. “Me tomé todos los antibióticos, pero no sirvieron. Me estoy echando un ácido ahí que de paso me irritó las b*las. Ya estoy en un punto que cualquier cortada o herida que me haga, me va a cicatrizar asqueroso. En estos días me mordí la lengua y me salió. Tengo todo el g**vo infectado”, se escucha.

Lo más turbio del asunto llegó cuando en el mismo perfil, publicaron unos audios en los que presuntamente Greg asegura haber tenido relaciones sexuales con una niña de 12 años que había sido previamente maltratada físicamente. “Me c*gí a una niña de 12 años, con el hombro fracturado y la quijada partida y batiéndole chicha a un pana mío”, se escucha.

“Resulta ser que la carajita se intentó parar rascada de la cama y como tenía los brazos amarrados porque el loco se la estaba cog**ndo así, se cayó y se fracturó el hombro y se partió la quijada. Le agarraron cuatro puntos”, dice. “La niñita me dice: ‘¿Greg te puedes quedar despierto conmigo que no tengo sueño?’ Nos ponemos a hablar y le cuento lo que pasó. Ella me dice: ‘ajá pero es que quedé “quesua”’ y se metió la mano en la c*ca, de b*las que me la c*gí”, continuó.

¿Qué dice Greg?

A través de su cuenta en Instagram, el creador de contenido comentó que desde hace un mes y medio estuvo recibiendo mensajes de extorsión y estuvieron enviándoles mensajes montados a los negocios con los que empezaría a trabajar, propuestas que quedaron en el aire pues las acusaciones no permitieron que lo negociado continuara. “Perdí trabajos, perdí clientes, porque a la gente con la que estaba trabajando también le estuvieron escribiendo cualquier cantidad de disparate de mí, y obviamente yo entiendo que una marca no va a querer verse afectada por esto”, explicó.

Incluso, comentó que, a la chica que es actualmente su novia también le hicieron llegar una serie de mensajes amenazadores. “Le enviaron audios míos que se salían de contexto, otros audios creados con Inteligencia Artificial, y mandándole también videos míos sacados de contexto o videos viejos haciendo cualquier cantidad de disparate. Se los empiezan a mandar a ella, a mi círculo social, a mi familia”, relató.

Finalmente, el venezolano comentó que, se dio cuenta que su teléfono fue hackeado de dos maneras, lo que les permitió a las personas que han estado enviando mensajes que, extraigan sus conversaciones y según él “editen los audios”. Asimismo, afirmó su denuncia y dijo que ya sabe quién es la persona responsable, pero no puede dar nombre por confidencialidad de la investigación.

“Ya yo tomé acciones legales, cualquier cosa que hayan visto ustedes, ha sido subida con mala intención, con el único fin de jod**me la vida, que lo lograron porque me volvieron loco un mes y medio. Lo único positivo de esto es que yo pensé que no iba a aguantar tanto”, agregó.