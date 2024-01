Nathan Lorca vuelve al ruedo con “Muchacha loca”

Con la firme intención de demostrar la madurez profesional adquirida durante todos estos años, el cantante Nathan Lorca reaparece en el medio artístico con una ambiciosa propuesta musical, que le permitirá volver a ganar espacio en la industria donde, en sus comienzos, se perfiló como uno de los más talentosos intérpretes de la nueva generación.

Recordemos que Nathan Lorca comienza en la industria a muy temprana edad, conducido por ese talento heredado de su propio padre, quien lo motivó a expresarse musicalmente y tomándolo de su mano lo llevó a la iglesia donde asistían. Gracias a su calidad vocal logró participar en corales donde recibe sus primeras técnicas de teoría y solfeo, lectura de pentagrama y el estudio y dominio de su primer instrumento musical: la flauta.

Más adelante explota sus dotes pedagógicos para la música montando voces polifónicas en diferentes colegios y coros de universidades con arreglos que lo hacen ganar popularidad. Forma el grupo “Black Sound” integrado por cuatro talentosos jóvenes: Keizer La Voz, Neiko, Leizen (Zona 7), con quienes explora géneros como el R&B. Allí Lorca destaca como vocalista y fue el tema “No dejemos que muera el amor” que lo dio a conocer en los medios radioeléctricos.

Junto a Xuxo, Dani (ex integrantes de Treo) inicia una agrupación donde el talentoso joven montaba voces y fungía como vocal coach. También realizó este trabajo para la agrupación B.Flow del cual fue integrante el reconocido comediante Marko Musica. Luego sigue su ascenso en otras agrupaciones, creciendo como músico integral. Apoya a otros artistas y su voz forma parte de temas de telenovelas “Voltea pa’ te enamores”, “Mujer con pantalones y Ciudad bendita”.

Su sólida formación musical lo ha llevado a otros escenarios, como la producción de reality show del género, donde ha hecho montajes con nuevos talentos. Así ha quedado demostrado su incuestionable integralidad artística. Y ahora vuelve al ruedo lleno de entusiasmo, con un producto musical que por sus características promete hacer bastante bulla.

Efectivamente, luego de 7 años de ausencia musical, Nathan Lorca reaparece completamente renovado, con un estilo, que converge entre lo urbano, el merengue pop y la música electrónica. “Muchacha loca”, “Baila” y “Que rico” conforman la trilogía de temas de este ambicioso proyecto, a través del cual refleja la experiencia adquirida durante su trayectoria. A ello se ha unido a un equipo de productores de primer nivel y como lo son Master y blacky.

-¿A qué necesidad responde tu regreso a la música, que te hace retomar el hilo de una actividad que tenía en receso?

-Vuelvo a la música por un sueño que tenía pendiente por cumplir y hacer cosas en la música que realmente me llenará y me gustará. Retorno por una necesidad de seguir creando y aplicar en cada producto la experiencia que he adquirido en todos estos años.

-Aunque en la música hay espacio para todos, la competencia actual es fuerte…¿Cómo te enfrentarás a ella?

- Estoy concentrado en que mi estilo sea diferente y full bailable, como en los viejos tiempos. Pienso que en la variedad hay más posibilidad que el movimiento musical en Venezuela siga creciendo y se consolide de manera definitiva. En este momento hay talento en demasía y aunque mi intención no es enfrentarme a la competencia, lucharé duro para que mi propuesta sea aceptada.

- ¿Qué buscas con esta propuesta musical?

-Busco demostrarme que sí tenía razón, no solo a mí mismo, sino también a todos a los que se los decía. Quiero demostrar a los que quieren regresar a la música que, con disciplina, un buen equipo de trabajo y una buena propuesta sin copiar a nadie, se puede lograr.

-¿Cuál es tu objetivo principal en este regreso musical?

-Sin duda buscar que mi proyecto se consolide dentro del gusto de los melómanos y en conclusión quiero sumar al movimiento urbano para que en nuestro país se fortalezca aún más.