En video: La India mostró fragilidad al confesar la razón por la cual no es madre

Pasaron más de diez años para que Linda Bell Viera, mejor conocida como La India, regresara a Venezuela, un país muy especial para ella y que fue parte de su crecimiento como artista. La Terraza del CCCT fue el escenario para que la nacida en Puerto Rico desbordara su talento y ratificara por qué es considerada 'La Princesa de la Salsa', con un show de más de una hora en el que interpretó a todo pulmón temas como “Mi mayor venganza”, “Ese hombre” y “Vivir lo nuestro”.

Durante su visita, la artista le concedió una entrevista al periodista Luis Olavarrieta, para hablar como nunca sobre diferentes temas de su vida muy privados. Durante la charla, salió a flote el tema de la familia, lo que conmovió a la cantante que recordó que de pequeña sufrió mucho por la indiferencia de su madre. “Fue bien difícil, yo me crié en un ambiente en donde había preferencia. Era mi hermana y yo, pero era todo para ella”, contó.

Asimismo, la cantante lamentó el hecho de querer tener detalles con su madre y esta siguiera eligiendo a su hermana, lo que le generó un tipo de trauma que la llevó a no convertirse en madre por el miedo de cometer los mismos errores. “Yo nunca pude tener hijos, yo por miedo a que fuera igual. O sea, yo no quiero ser así ¿sabes?, hacer a mis hijos sufrir. Que a lo mejor tenga un niño que lo ame tanto, que no le preste atención a los demás”, reveló la cantante de “Dicen que soy”.

“Sabes que yo no quise hacer eso porque yo fui víctima de eso. Cuando los niños sufren, yo sé, yo le veo sus ojos, y siempre tienen la mirada al piso, y es porque no reciben ese amor”, agregó. Entre tanto, La India defendió a los niños y aseguró que cada uno tiene una luz y nace con un don, asimismo, insistió en el tiempo que hay que darles para amarlos y escucharlos para poder hacerles la vida más fácil.

La salsera lleva cuatro años felizmente casada con el presentador peruano Andrés Hurtado, con quien llevaba varios años de amistad, pero fue en el 2017 cuando nació su amor, justamente en una entrevista que le realizó Hurtado como parte de un homenaje para ella. En el 2019 decidieron casarse en una ceremonia muy íntima en la capital peruana y a los tres meses disfrutaron de su luna de miel en Puerto Rico.

Aunque ambos tienen apretadas agendas y cada uno vive en un país diferente, siempre han buscado la manera de fortalecer su amor y eventualmente tienen encuentros para disfrutarse el uno al otro, y así lo han dado a demostrar en sus redes sociales cuando comparten con sus seguidores diferentes experiencias que viven en conjunto. Por su parte, Hurtado sí tiene dos hijas fuera del matrimonio con La India.