Daniel Sarcos y Henrique Capriles Radonski celebraron el Día de los Enamorados con los mejores regalos

El Día del Amor y la Amistad celebrado este miércoles 14 de febrero ha hecho despertar los suspiros más hermosos en las plataformas digitales, por partes de famosos venezolanos que no han dudado en compartir mensajes que han realizado a sus parejas, ha sido el caso del presentador Daniel Sarcos y el político Henrique Capriles, quienes recibieron mucho amor.

El animador zuliano recibió por parte de su pareja y madre de su último hijo, Alessandra Villegas, un hermoso mensaje que hizo a más de uno soltar lágrimas por las sentidas palabras de la rubia de 36 años.

“El Día del Amor para mí es uno de los más importantes. Aunque estás fotos solo reflejan momentos de felicidad, en nuestra relación hemos experimentado mucho más. Siempre elijo quedarme con lo positivo, recordar y enaltecer todo aquello que nos brinda felicidad, fortaleciendo así el amor, que sin duda alguna nos mantiene fuertes y unidos”, escribió.

Igualmente, al Miss Península de Paraguaná 2009, indicó que desde el comienzo de la relación el también cantante la ha hecho sentir una mujer hermosa, especial y sobre todo muy amada.

A pesar de que Sarcos es mayor que Alessandra por 20 años, la complicidad en su relación es muy visible con todo lo que comparten en sus redes sociales, junto a su pequeño hijo Daniel Alejandro a quien cariñosamente llama “El churri”.

Un mensaje similar compartió la locutora venezolana Valeria Valle, quien a través de su red social de la camarita compartió una fotografía posando muy sonriente con el exgobernador del estado Miranda y el mensaje. “Que la vida nos sigas dando tiempo para sonreír, compartir, cuidarnos y amarnos. Siempre juntos los 5. @hcapriles eres mi Google Map favorito, donde sea que vayamos”, escribió.

Ante tal emotivo texto el político no dudo en responder realizando también un post en su cuenta personal @Hcapriles que dice: “Y si no eres el amor de mi vida diré que me equivoqué de vida y no de amor. Mi para siempre. Para nuestro recuerdo @valeriavalle #14Feb2024”, manifestó.

Aunque ambas parejas no han llegado al altar, llevan relaciones estables con sus pequeños hijos como pilar fundamental de sus vidas.