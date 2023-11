Como un cuento de hadas: La Materialista revela detalles de su lujosa boda

El viernes 11 de noviembre del 2023 la cantante dominicana Yameyry Ynfante, mejo conocida como “La Materialista” contrajo nupcias con el empresario y productor musical Carlos Eury Matos en una recepción cargada de lujo, comodidad y belleza con un total de 200 invitados entre familiares y amigos de la pareja, según indicó el medio People en Español, encargados de la cobertura.

A través de sus redes sociales People compartió fotos y videoS de todo lo que fue la lujosa boda en el hotel El Embajador de Santo Domingo, República Dominicana, que contó con una opulenta decoración de orquídeas, espejos, lámparas, comida, cortejo, baile, fuegos artificiales y el hermoso vestido de la dominicana.

Para el importante momento la intérprete de “La Chapa de la Vibra” optó por un vestido en blanco impoluto repleto de cristales, perlas, canutillos y que acentuaban a la perfección su silueta.

De acuerdo con People el vestido principal con la cual Ynfante hizo su entrada a la ceremonia fue seleccionado junto a su diseñadora y estilista para tener un traje memorable en el tiempo. “Un vestido de toque sensual y romanticismo, eso se vio reflejado en el vestid principal que fue bien romántico”, escribieron.

En su cuenta personal la finalista de reality de Telemundo “La Casa de los Famosos” compartió videos de todo lo que fue su arreglo antes de llegar al altar y el de sus madrinas con el mensaje. “Ellas me acompañaron en este momento tan especial de mi vida y en otro que no lo han sido tanto. Mujeres que me respetan y admiran como yo a ellas, que me invitan a crecer con su ejemplo de amabilidad”, narró.

“Desde que la conocí, yo sabía que quería estar con ella siempre. Es una persona íntegra, da todo por el otro y eso no se ve siempre y somos parecidos en eso”, confesó el hombre al medio horas antes de la boda.

La pareja se ha mostrada muy enamorada y cómplices publicando toda la celebración en sus redes sociales, abrazados, bailando y con besos a cada momento.