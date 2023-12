¡Alerta! ¿Qué pasa con Morgan Freeman que tiene muy nerviosos a sus fanáticos? (+Video)

El actor estadounidense Morgan Freeman, es de esas estrellas que prevalecen en el tiempo y no hay amante del mundo del cine y la televisión que no sepa de su existencia y admire su trayectoria, pues en su haber alberga cientos de producciones que lo han llevado al éxito. Ha sido dueño de importantes proyectos como "Invictus", "Million Dollar Baby" o "Ahora me ves", lo que ha hecho que se convierta en una celebridad respetable en la industria.

Para muchos ha sido sorpresa que a sus 86 años, aún siga manteniéndose vigente y continúe con sus labores en la gran pantalla. Sin embargo, los años no pasan en vano y el "eterno señor mayor" al parecer ya estaría sufriendo los estragos de su avanzada edad. El estado de su salud comenzó a preocupar tras su aparición en los Premios Oscars 2023, donde lució diferente y encendió las alarmas al llevar su mano izquierda tapada con un guante, producto de un accidente que tuvo en el 2008 que afectó su extremidad al limitar su movilidad.

Unas nuevas imágenes vuelven a causar nervios al viralizarse un video en las redes sociales en el que se le ve por las calles de Nueva York escoltado por guardias de seguridad y caminando con dificultad. Los internautas han mostrado inquietud y destacado que, todo podría ser a causa de su longevidad, pues aunque siga activo en su trabajo, esto le habría afectado fisicamente.

En el clip el actor está siendo llevado a un vehículo y está claro que es poco lo que puede moverse. "Espero esté bien y sano", "Se está haciendo mayor", "Morgan tiene 86 años. Espero vivir tanto tiempo y poder caminar tan bien a esa edad. Él es increíble", "Aún se mueve bien para tener 86 años", "Todos envejecemos y Morgan Freeman también", comentan algunos usuarios de las plataformas digitales.

Su última película fue "Una buena persona", que se estrenó en los Estados Unidos el 31 de marzo de 2023 por Metro-Goldwyn-Mayer. La película trata la historia de Allison, una joven con un futuro brillante, y Daniel, el padre de su prometido. Ambos sufren la misma pérdida trágica. En un momento de crisis, los dos protagonistas forjan una amistad que suscita la compasión y el perdón necesario para superar su culpa y encontrar la libertad.