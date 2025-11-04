Cotilleo deportivo

¿Niño o Niña? Robeilys Peinado revela el sexo de su bebé en redes sociales

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 04:25 pm

Robeilys Peinado será madre próximamente y mediante un video en sus redes sociales revelo el sexo de su bebé

La destacada atleta venezolana en el salto con pértiga, Robeilys Peinado, ha compartido una de las noticias más dulces de su vida: está esperando a su primer hijo. Este nuevo y emocionante capítulo implica una pausa temporal en su exitosa carrera deportiva, donde ha representado a Venezuela en los escenarios internacionales más importantes, incluyendo Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales.

Manteniendo a sus seguidores al tanto de esta nueva aventura personal, Robeilys Peinado utilizó la popularidad de sus plataformas digitales para revelar el sexo del bebé. Mediante un creativo y emotivo video —una tendencia conocida como gender reveal—, la campeona venezolana compartió el género de su primogénito, quién será un niño. 

Cotilleo deportivo