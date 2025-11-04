¿Niño o Niña? Robeilys Peinado revela el sexo de su bebé en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

La destacada atleta venezolana en el salto con pértiga, Robeilys Peinado, ha compartido una de las noticias más dulces de su vida: está esperando a su primer hijo. Este nuevo y emocionante capítulo implica una pausa temporal en su exitosa carrera deportiva, donde ha representado a Venezuela en los escenarios internacionales más importantes, incluyendo Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales.

Manteniendo a sus seguidores al tanto de esta nueva aventura personal, Robeilys Peinado utilizó la popularidad de sus plataformas digitales para revelar el sexo del bebé. Mediante un creativo y emotivo video —una tendencia conocida como gender reveal—, la campeona venezolana compartió el género de su primogénito, quién será un niño.