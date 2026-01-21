LVBP

Round Robin: juegos para miércoles y viernes en vivo

Este miércoles y viernes se jugarán los últimos juegos del Round Robin de la LVBP por Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 04:04 pm
Round Robin: juegos para miércoles y viernes en vivo
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión tendrá dos juegos más de la ronda del Round Robin de la LVBP y se prepara para la gran final. Disfruta los juegos en señal abierta gratis o a través de meridiano.net/meridianotv. También están disponibles en HD por SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go.

Encuentros finales del Round Robin

  • Miércoles 21/01/26 Caribes vs Águilas. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00 p.m.
  • Viernes 23/01/26 Bravos vs Caribes. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00 p.m.

Extrainning continúa su transmisión de lunes a viernes, a las 10:00 a.m., con el mejor análisis, resultado y debates de cada jornada de la pelota criolla. El Round Robin se juega y se ve, en vivo, por Meridiano Televisión. El canal de los especialistas en deportes.

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Miércoles 21 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol