Round Robin: juegos para miércoles y viernes en vivo

Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión tendrá dos juegos más de la ronda del Round Robin de la LVBP y se prepara para la gran final. Disfruta los juegos en señal abierta gratis o a través de meridiano.net/meridianotv. También están disponibles en HD por SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go.

Encuentros finales del Round Robin

Miércoles 21/01/26 Caribes vs Águilas . Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00 p.m.

. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00 p.m. Viernes 23/01/26 Bravos vs Caribes. Antesala 6:30p.m. Inicio 7:00 p.m.

Extrainning continúa su transmisión de lunes a viernes, a las 10:00 a.m., con el mejor análisis, resultado y debates de cada jornada de la pelota criolla. El Round Robin se juega y se ve, en vivo, por Meridiano Televisión. El canal de los especialistas en deportes.