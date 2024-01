LVBP: Cafecito Martínez responde a polémicas declaraciones de Anthony Vizcaya (+Tuit)

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) no escatima en emociones e intensidad, ya sea tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Y es que ahora en unas instancias tan importantes como el Round Robin nadie quiere perder ni un compromiso, por lo que cualquier detalle puede jugar a favor o en contra.

En la jornada del martes, Leones del Caracas y Tigres de Aragua se enfrentaron en el primer duelo de la postemporada, el cual terminó a favor de los capitalinos por 6-5 gracias a un solitario jonrón de Gabriel Noriega en la baja del noveno.

El lanzador que se quedó con el triunfo fue Anthony Vizcaya, que en su primera presentación con el conjunto melenudo regaló un boleto y ponchó a dos rivales en la novena entrada. Justamente, una de esas víctimas fue José "Cafecito" Martínez.

Luego del duelo, el lanzador derecho ofreció declaraciones un tanto polémicas: "A esos toleteros los he enfrentado antes y sé cuáles son sus debilidades. A Cafecito Martínez tengo rato retándolo, al igual que a Amarista, y trato de neutralizarlos. A veces he fallado y les he pegado pelotazos, pero aprendí que con mi velocidad puedo dominarlos".

Ante esto, el experimentado jardinero de los Tigres respondió en su cuenta oficial de X con un GIF, en el cual reflejaba su sorpresa por tales comentarios. Cabe agregar que el próximo duelo entre ambos conjuntos será el martes 9 de enero en el José Pérez Colmenares.