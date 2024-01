MLB: Joven catcher chino-venezolano hace historia y firma con los Tigres de Detroit (+Video)

El deporte en general se caracteriza por regalar emociones intensas e historias increíbles, que pueden lograr conmover incluso a aquellos que no están tan familiarizados con todo lo que conlleva seguir de manera asidua una disciplina deportiva.

Por supuesto, el beisbol no escapa de esto, y este día lunes 15 de enero se concretó finalmente una de esas historias que nos conmueven profundamente y que nos demuestran que el trabajo duro sí da sus frutos.

Dos meses luego de ser golpeado por una tragedia totalmente devastadora, el joven receptor venezolano Armando Lao se ha convertido en pelotero profesional, luego de estampar su firma con los Tigres de Detroit a cambio de 500.000 dólares como bono de firma, como adelantó el periodista Marcos Grunfeld.

Y es que Armando Lao es hijo del empresario chino Kay Lao Lee, quien perdió la vida de manera trágica en noviembre del pasado año 2023, luego de ser asesinado en las instalaciones de su ferretería, ubicada en la ciudad de Barquisimeto, local que además fue incendiado.

No cabe duda de que una tragedia de esta magnitud no es nada fácil de asimilar, sin embargo, Armando Lao es la muestra de que no existe adversidad que pueda frenar a quien trabajo duro por conseguir sus metas.

Lao es un receptor habilidoso, formado en la Academia Izturis en Cabudare, y se convierte de esta manera en el primer jugador chino-venezolano en estampar su firma con una organización en el mejor beisbol del mundo. Sin duda, un hito histórico y una noticia fantástica para un joven diamante en bruto, que buscará con Detroit su sueño de llegar a MLB.