MLB: Esto dice Eugenio Suárez sobre su llegada a Arizona (+Detalles)

El nuevo tercera base de los Arizona Diamondbacks, Eugenio Suárez, es la figura que carga con las mayores expectativas dentro de esta organización. Luego de llegar a través de un cambio desde los Marineros de Seattle, con la finalidad de disputar una nueva temporada de la Major League Baseball.

El pelotero de 32 años tiene la necesidad de demostrar que cuenta con todo lo necesario para ser considerado como uno de los mejores en su posición, tanto en la parte defensiva como en la ofensiva. Todo esto, gracias a su larga experiencia de 10 años dentro de la Grandes Ligas.

Ante esta situación, habló de lo que significa este cambio en lo personal y lo importante que es estar en óptimas condiciones. “Significa mucho. Para mí, es mucho. Simplemente entender que piensan en mí y me traen aquí porque me necesitan allí, eso significa mucho para mí”, afirmó a Fan Nation Diamondbacks

Asimismo, habló del significado que tiene este cambio de equipo a estas alturas de su carrera y el tiempo de juego que puede ofrecer. “En este momento de mi carrera, me siento agradecido por todo lo que Dios me ha dado y esta organización me ha dado la oportunidad de venir aquí y ayudarlos a ganar la Serie Mundial y estar allí todos los días para mí... Eso significa mucho”, afirmó a Fan Nation Diamondbacks

Nuevos Compañeros

Seguidamente, sabe lo importante que es conformar un buen ambiente dentro del roster con cada uno de sus nuevos compañeros. “La forma en que me tratan es mucho para mí. Ya siento que son parte de mi familia. Tienen muy buena energía aquí. Nos sentimos como una familia en el camerino, en el campo y en la práctica...Nos comunicamos... Me siento feliz de ser parte de este equipo”, destacó en Fan Nation Diamondbacks

Por si fuera poco, lo que más espera a nivel personal es tener salud lo más posible y evitar lesiones que perjudiquen su rendimiento o tiempo de juego. “Estar saludable, oro por eso todos los días. Dios me cuidó, me apoyó y sé que, si siento mi cuerpo al 100%, estaré allí. Me gusta jugar. Mantenga mi "Tengo el cuerpo en forma, mi mente es positiva cada vez y trato de jugar tantos partidos como pueda. Me gusta jugar, me gusta competir. Me gusta estar ahí todos los días... Me siento feliz de estar de vuelta", aclaró.

Finalmente, la campaña 2023 uno de sus factores más destacados, tiene que ver con sus 162 juegos disputados, más de 590 turnos al bate, 68 carreras anotadas, 139 imparables, 29 dobles, 22 cuadrangulares, 96 impulsadas, dos bases robadas y promedio de bateo en .234