MLB: Fernando Ttais Jr. recibe una gran noticia sobre su futuro

Frederlin Castro

El regreso de Fernando Tatis Jr. está cada vez más cerca y parece más prometedor. Según las últimas noticias, Tatis Jr. tiene el visto bueno para reanudar las actividades de beisbol con el fin de prepararse para la próxima temporada según Dennis Lin.

Big for the #Padres, as Fernando Tatis Jr can receive extra playing time in the outfield during Spring Training. https://t.co/E1w9octxQo