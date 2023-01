MLB: Andrés Giménez podría conseguir un a largo plazo

Redacción Meridiano

Una fecha límite importante en el calendario de MLB se acerca: el viernes 13 de enero es la fecha límite para que los equipos y sus jugadores elegibles para arbitraje presenten las cifras salariales para 2023. En lo que respecta a la cocina caliente, no es la fecha límite más emocionante, pero es un negocio importante: la gran mayoría de los jugadores firmarán contratos de 2023 antes de la fecha límite. Sólo unos pocos presentarán las cifras salariales.

Enero y especialmente febrero y marzo es cuando los clubes de la MLB se dedican a cerrar a sus jugadores con extensiones a largo plazo, y ya hemos visto una extensión a largo plazo este mes: Rafael Devers y los Red Sox acordaron un enorme contrato de 11 años y 331 millones de dólares para evitar que saliera a la agencia libre después de la temporada. Fue la primera del año, pero es casi seguro que habrá más extensiones a largo plazo en camino antes de que comience la temporada regular de 2023.

