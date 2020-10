VIDEO: Will Smith le gana una a Will Smith con soberbio jonrón

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. Ya al espectador común le hace ruido que haya un Will Smith pelotero (dada la fama del actor que tiene ese nombre), imaginar dos, en roles antagónicos como lanzador y bateador que además se enfrentarán, lo cual estaba previsto en la serie de campeonato entre Dodgers de Los Ángeles y Bravos de Atlanta. Incluso, que pudiese dar un cuadrangular que volteara un encuentro.

Eso ocurrió este viernes, en el quinto juego de la instancia clasificatoria a la Serie Mundial en la Liga Nacional. El serpentinero de los de Georgia enfrentó al careta angelino y este último disparó un estacazo hacia las frías gradas del jardín izquierdo del Global Life Park de Texas.

"Will Smith" es tendencia porque por primera vez en la historia de la postemporada existe un duelo entre pitcher y bateador ambos con el mismo nombre, el hombre de negro le conectó un cuadrangular al príncipe del rap pic.twitter.com/XZqmSN3KvM

En ese momento, Atlanta ganaba 2-1 en el sexto inning del compromiso y la pizarra se volteó 3-2. Los memes se activaron debido a que recordaron al intérprete de famosas producciones, como el Príncipe de Bel-Air.

Por el momento, el que se gana el Óscar es el que está más cerca de Hollywood.

Will Smith viendo el batazo que Will Smith le conectó a Will Smith... #Postseason pic.twitter.com/4VyhCQya3p