Serie del Caribe: La fiesta se prende entre nicaragüenses y dominicanos (+Video)

Miami (especial).- Como se esperaba, el ambiente en las afueras del estadio, ubicado en la "Pequeña Habana", era de fiesta previo al juego entre los Tigres de Licey y Nicaragua. Ambas aficiones se cruzaban de un lado a otro, los de quisqueya buscaban consumir el tiempo de espera con un compartir entre amigos, mientras los "nica" mostraban algo más de impaciencia y de una vez se ubican en la fila a la espera del ,momento en que se abrieran las puertas.

Para José Duarte, seguidor de Licey, a pesar de la derrota del estreno ante Venezuela conserva la ilusión de ver a su equipo en la final del próximo viernes, reconociendo que será un torneo muy parejo.

"Ayer perdimos ante un gran equipo, no pudimos batear pero seguro hoy despertará el equipo" indicó un entusiasta liceista.

Para Roxana Cienfuegos, venir al estadio a apoyar a Nicaragua, es una de las cosas que más disfruta y aunque sabe que las posibilidades de título son mínimas, espera que Nicaragua siga recibiendo invitaciones para este tipo de eventos.

"Hoy pedí la tarde en mi trabajo porque me planifique para venir a ver este juego...Uno no deja de sentir a su país a la distancia" .

Se habían vendidos más de 20 mil entradas para el 5to juego de la Serie, asegurando y confirmando el por qué Nicaragua logró colarse en esta fiesta caribeña.

Foto: Pedro Ricardo Maio