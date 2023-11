Baseball United: Así remolcó Pablo Sandoval su primera carrera en Dubái (+Video)

Se abrió el telón a la primera edición en la Liga Béisbol de Dúbai y un venezolano es protagonista en el primer partido de la historia del certamen.

Pablo Sandoval comenzó brillando con el madero en el Baseball United y remolcó su primera carrera en la competición en el Juego de Estrellas entre el Equipo del Este ante su similar del Oeste.

Con el uniforme del Equipo del Este, El Panda se encargó de igualar las acciones a dos anotaciones en la parte baja del quinta inning. El venezolano descifró los envíos de Robby Ross y conectó un indiscutible entre el central y jardín derecho para emparejar el marcador.

La conexión frente al equipo estrella del Oeste fue su primer imparable en la pelota de Dúbai y su segundo turno del juego en la que no logran hacerle out. En su primera aparición al plato, el ex Gigantes de San Francisco recibió base por bolas.

"Kung Fu Panda" se prepara para ver acción en el béisbol de Medio Oriente con los Halcones de Abu Dabi, franquicia que lo eligió en el cuarto pick del draft organizado por la Baseball United. Junto con Robinson Canó y Didi Gregorius, el veterano será uno de los jugadores más atractivos que tendrá la liga en su primera temporada.