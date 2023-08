¡Ojo pelao! La NBA pondrá la lupa al caso de James Harden con los 76ers

Mucho se ha hablado del caso entre Filadelfia 76ers y el experimentado James Harden, luego de que la "Barba" llamara mentiroso al presidente de operaciones del equipo, Daryl Morey, en medio de todo esto, la oficina del comisionado de la NBA, Adam Silver tomará cartas en el asunto, según detallaron periodistas especializados.

El despacho de la máxima autoridad de la liga estadounidense, investigará dichas declaraciones de Harden, para determinar si el jugador del quinteto de Filadelfia "estaba presagiando un holdout para la temporada 2023-2024, en violación al contrato colectivo, o si había hecho referencia a las discusiones contractuales pasadas con la organización, que podría constituir una elusión del tope salarial", detalló el periodista Adrian Wojnarowski.

Para ponerle más 'color' a todo el embrollo, el jugador de 33 años dijo que estaba cerca de llegar al baloncesto en China, pero se estima que solo lo hizo para molestar a Morey.

Por su parte, Philadelphia indicó que no habían encontrado un traspaso ideal con el conjunto favorito del siete veces All-Star, Los Angeles Clippers, de modo que lo esperan en septiembre para el training camp; aunque una fuente de The Athletic aseguró que el californiano no tiene planes de asistir.