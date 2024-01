NBA: ¿Se retirará pronto? Esto dijo Nikola Jokic sobre su futuro en la liga

Mucho ha cambiado desde que Nikola Jokic fue elegido en la segundo ronda del Draft de la NBA en 2014. El serbio pasó de convertirse en un jugador cualquiera a ganar dos MVP de temporada regular y coronarse con los Denver Nuggets.

La carrera del centro se ha convertido en una bendición y ejemplo para cualquier novato que desee llegar al mejor baloncesto del mundo y lograr una participación estable que le permita estar en la élite, durante varios años en la disciplina de las alturas.

Por otro lado, Jokic dejó ver su lado más humano fuera del tabloncillo y ser considerado como una super estrella en la NBA puede resultar algo cansón el interno, quien se encuentra en carrera por su tercer Jugador Más Valioso en la presente campaña. El jugador reflexionó sobre su vida deportiva y dejó algunas declaraciones que sorprendieron a la liga.

"No me gusta esta vida. A algunos les gusta ser famoso y a otros no. Deseo que nadie me reconozca cuando termine mi carrera. Que mis hijos me recuerden como padre. No como jugador. Ese es mi objetivo en la vida", declaró el jugador en el podcast de su compañero Michael Porter Jr.

El pívot de 2,11 confesó que le gustaría tener una vida normal como cualquier otro apenas finalice su trayectoria en los mejores tabloncillos del mundo. Además de eso, recordó momentos cuando no era titular con la franquicia de Denver.

"Cuando llegué aquí era la quinta opción. Todos estaban por delante de mí. Hubo un momento que empezamos a jugar (Jusuf) Nurkic y yo juntos, pero eso no funcionó. Unos meses después empecé a ser titular. Y todo fue hacia arriba", comentó Jokic.

The Joker se encuentra en otro gran año con los Nuggets luego de promediar para 25.7 puntos por noche, 12.3 rebotes, 9.1 asistencias, 55.9% en tiros de campo y 44.4% en triples, en 34 juegos disputados.