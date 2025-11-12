NBA: Mira los partidos para la jornada de este 12 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 12 de noviembre se disputará una jornadas más largas en la presente temporada de la NBA con 12 encuentros que harán estremecer los tabloncillos, teniendo a San Antonio Spurs y Golden State Warriors entre los duelos más atractivos en la venidera cartelera.

En medio de un increíble comienzo de campaña, Víctor Wembanyama pondrá a prueba que está en nivel de MVP contra Stephen Curry, quien buscará llevar a la franquicia de San Francisco hasta los primeros lugares de la Conferencia Oeste. Los tejanos irán por su cuarta victoria en fila, mientras que, el equipo de Steve Kerr intentará recuperarse después de su revés ante Oklahoma City Thunder.

En otros escenarios, Thunder quiere mantenerse como el mejor equipo en este arranque de temporada y retará en un compromiso de alta impacto a Los Angeles Lakers de Luka Doncic y compañía. En el Kaseya Center, Cleveland Cavaliers va por la revancha contra Miami Heat.

Juegos para hoy en la NBA: 12 DE NOVIEMBRE