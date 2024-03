NBA: Minnesota Timberwolves sigue dando espectáculo pese a la baja de Karl-Anthoy Towns

Este jueves 7 de marzo, se dio a conocer la noticia de que el interno All Star Karl-Anthony Towns tendría que se sometido a una operación, por lo cual no iba a ser parte del equipo hasta entrados los Playoffs. Una baja sensible para Minnesota Timberwolves tomando en cuenta su importancia en el juego.

Sin embargo, el equipo líder en la Conferencia Oeste de la NBA con récord de 44-19 ya está aprendiendoa vivir por los momentos sin el All Star dominicano. La responsabilidad recayó, como era de esperarse, en las otras estrellas que tiene el combinado de Minnesota: Anthony Edwards y Rudy Gobert.

Ambos salieron decididos este viernes, ante Cleveland Cavaliers, con la intención de ganar el partido y demostrar que pueden comandar por sí solos la ofensiva y también la defensa. Una muestra de ello se dio apenas seis minutos de empezado el encuentro, con un providencial bloqueo del francés Gobert.sobre Jarret Allen.

Esa acción provocó una nueva ofensiva, que aprovechó Edwards, quien tomó el balón desde la mitad de la cancha y no tuvo reparos en atacar el canasto para plasmar una espectacular clavada que hizo levantar de su asiento a los espectadores presentes en el Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland.