NBA: Este sería el fichaje que pondría a la liga de cabeza (+Detalles)

Cada año en la NBA se conocen movimientos que suelen impresionar a toda la liga, sin embargo, varios rumores apuntan a que se avecina una fuerte adquisición por parte de un equipo de la Conferencia Oeste.

Todo indica que los Golden State Warriors volverán a ser los dueños de la liga en el futuro, ya que parece que el jugador griego de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo podría unirse a la franquicia de San Francisco y formar una de las duplas más dominantes de todos los tiempos junto a Stephen Curry.

Giannis ha sido muy claro con sus deseos de ganar varios campeonatos, del trabajo en equipo y en la pasada campaña se mostró frustrado por los resultados que consiguieron, ya que estuvieron lejos de las expectativas.

“No sería la mejor versión de mí mismo si no supiera que todos están en la misma línea, que todos van por un campeonato, todos van a sacrificar tiempo lejos de su familia como lo hago yo. Y si no siento eso, no voy a firmar”, explicó Antetokounmpo a medios internacionales sobre su decisión de renovar con los Bucks.

De no darse su renovación, es posible que Antetokoumpo esté interesado en formar parte de un equipo bastante competidor y esa es la principal característica de los Warriors, quienes durante años han demostrado superar las adversidades.

Por otro lado, el griego podría formar un gran dominio junto al “Chef”, quien sin duda estará encantado por esa gran adquisición, aunque el equipo deberá realizar ajustes en su plantilla para evitar perder a todas sus figuras por pagarle a Giannis.