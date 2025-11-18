Valencia vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 13 de la Liga, Levante y Valencia se enfrentan el viernes 21 de noviembre desde las 16:00 horas, en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Levante

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia terminó con un empate en 1 frente a Betis en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 1 y perdió en 3 oportunidades. Recibió 9 goles y sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Atlético de Madrid. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 9.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 31 12 10 1 1 16 2 Barcelona 28 12 9 1 2 17 3 Villarreal 26 12 8 2 2 14 17 Valencia 10 12 2 4 6 -10 19 Levante 9 12 2 3 7 -7

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 14: vs Rayo Vallecano: 1 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sevilla: 7 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Atlético de Madrid: 13 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 14: vs Athletic Bilbao: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Osasuna: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Villarreal: 14 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Levante, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.