Francia - Ligue 1 2025-2026

Stade Rennes vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Ligue 1

En la previa de Stade Rennes vs Lille, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 15 de marzo desde las 15:45 horas en el estadio Roazhon Park. El árbitro designado será Jérôme Brisard.

Por

MeridianoBet
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 02:16 pm
Stade Rennes vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Ligue 1
Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 15 de marzo, a partir de las 15:45 horas, Lille visita a Stade Rennes en el estadio Roazhon Park, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Ligue 1.

Así llegan Stade Rennes y Lille

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes ganó su último duelo ante Nice por 4 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 12 a favor.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

El anterior partido jugado por Lille acabó en empate por 1-1 ante Lorient. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 2 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Stade Rennes se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el quinto puesto con 43 puntos (12 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 41 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (12 PG - 5 PE - 8 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Jérôme Brisard.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
PSG5725183432
2
Lens5625182527
3
Olympique de Marsella4625144719
5
Stade Rennes432512767
6
Lille412512586
DataFactory

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 27: vs Metz: 22 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Stade Brestois: 4 de abril - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Angers: 11 de abril - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 27: vs Olympique de Marsella: 22 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Lens: 4 de abril - 16:05 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Toulouse: 12 de abril - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Rennes y Lille, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Las más leídas

    Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      Hipismo La Rinconada Carreras Novak Djokovic Tenis
      Jueves 12 de Marzo de 2026
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)

      ¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

      ¿Quiere recibir notificaciones de alertas?