Stade Rennes vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Ligue 1

El próximo domingo 15 de marzo, a partir de las 15:45 horas, Lille visita a Stade Rennes en el estadio Roazhon Park, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Ligue 1.

Así llegan Stade Rennes y Lille

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes ganó su último duelo ante Nice por 4 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 12 a favor.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

El anterior partido jugado por Lille acabó en empate por 1-1 ante Lorient. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 2 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 3 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Stade Rennes se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el quinto puesto con 43 puntos (12 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 41 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (12 PG - 5 PE - 8 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Jérôme Brisard.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 57 25 18 3 4 32 2 Lens 56 25 18 2 5 27 3 Olympique de Marsella 46 25 14 4 7 19 5 Stade Rennes 43 25 12 7 6 7 6 Lille 41 25 12 5 8 6

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 27: vs Metz: 22 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Stade Brestois: 4 de abril - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Angers: 11 de abril - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 30: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 27: vs Olympique de Marsella: 22 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Lens: 4 de abril - 16:05 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Toulouse: 12 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Stade Rennes y Lille, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

