Italia - Serie A 2025-2026

Sassuolo vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Sassuolo y Bologna se miden en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el domingo 15 de marzo a las 10:00 horas y Kevin Bonacina es el elegido para dirigir el partido.

Por

MeridianoBet
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 02:13 pm
Sassuolo vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A
Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 29 de la Serie A, Bologna y Sassuolo se enfrentan el domingo 15 de marzo desde las 10:00 horas, en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Así llegan Sassuolo y Bologna

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo no pudo ante Lazio en el Stadio Olimpico. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Hellas Verona. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 victorias y 1 derrota, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 4.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 2 triunfos y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el noveno puesto con 38 puntos (11 PG - 5 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (11 PG - 6 PE - 11 PP).

El encuentro será supervisado por Kevin Bonacina, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Inter6728221542
2
Milan6028179224
3
Napoli5628175614
8
Bologna3928116113
9
Sassuolo382811512-3
DataFactory

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 30: vs Juventus: 21 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Cagliari: 4 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 30: vs Lazio: 22 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Cremonese: 5 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Horario Sassuolo y Bologna, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras Novak Djokovic Tenis
Jueves 12 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?