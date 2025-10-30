Sassuolo castigó a Cagliari con una victoria por 2 a 1

Suscríbete a nuestros canales

El partido por la fecha 9 de la Serie A, disputado este jueves, terminó 1 a 2 a favor del equipo visitante. Sassuolo construyó una ventaja de 2-0 con un gol de tiro libre y otro de jugada. Armand Laurienté encontró la red a los 8 minutos del segundo tiempo, mientras que Andrea Pinamonti convirtió el segundo tanto en el minuto 19 de la misma etapa. A pesar de los esfuerzos de Cagliari por cambiar el curso del juego, solo pudieron anotar una vez con un disparo convertido por Sebastiano Esposito cuando transcurrían 27' de la misma mitad.

En el minuto 19 de la segunda etapa, Andrea Pinamonti levantó el ánimo de Sassuolo y se llevó todos los aplausos. El delantero aprovechó un centro de Cristian Volpato y remató para vencer la resistencia de Elia Caprile.

Cristian Volpato, delantero de Sassuolo, y Gabriele Zappa, defensor de Cagliari, se quedaron con las ganas de convertir cuando sus disparos terminaron impactando en el palo.

La figura del partido fue Cristian Volpato. El delantero de Sassuolo mostró su mejor nivel, al rematar 6 veces al arco contrario.

Armand Laurienté fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Sassuolo mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Cagliari, Fabio Pisacane, paró al once inicial con una formación 3-5-2 con Elia Caprile en el arco; Gabriele Zappa, Zé Pedro y Riyad Idrissi en la línea defensiva; Marco Palestra, Michel Adopo, Matteo Prati, Michael Folorunsho y Adam Obert en el medio; y Gennaro Borrelli y Sebastiano Esposito en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Fabio Grosso salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Arijanet Muric bajo los tres palos; Sebastian Walukiewicz, Jay Idzes, Fali Candé y Woyo Coulibaly en defensa; Kristian Thorstvedt, Nemanja Matic y Ismael Koné en la mitad de cancha; y Cristian Volpato, Andrea Pinamonti y Armand Laurienté en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Sardegna Arena fue Luca Pairetto.

Para la siguiente fecha, Cagliari actuará de visitante frente a Lazio, mientras que Sassuolo recibirá a Genoa.

Con este resultado, el anfitrión acumula 9 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo cuarto puesto. Por su parte, la visita suma 13 unidades y se ubica en el décimo lugar.

Cambios en Cagliari

61' 2T - Salieron Michael Folorunsho por Gianluca Gaetano y Gabriele Zappa por Mattia Felici

75' 2T - Salió Gennaro Borrelli por Leonardo Pavoletti

82' 2T - Salió Sebastiano Esposito por Zito Luvumbo

83' 2T - Salieron Michel Adopo por Luca Mazzitelli y Ismael Koné por Edoardo Iannoni

Amonestados en Cagliari:

11' 1T Michael Folorunsho (Conducta antideportiva), 12' 2T Adam Obert (Conducta antideportiva), 43' 2T Riyad Idrissi (Conducta antideportiva) y 52' 2T Elia Caprile (Conducta antideportiva)

Cambios en Sassuolo

73' 2T - Salieron Kristian Thorstvedt por Aster Vranckx, Andrea Pinamonti por Luca Moro y Armand Laurienté por Alieu Fadera

84' 2T - Salió Cristian Volpato por Walid Cheddira

Amonestados en Sassuolo:

36' 1T Kristian Thorstvedt (Conducta antideportiva), 40' 2T Alieu Fadera (Conducta antideportiva), 44' 2T Sebastian Walukiewicz (Conducta antideportiva) y 50' 2T Edoardo Iannoni (Conducta antideportiva)

