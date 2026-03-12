Real Sociedad vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Real Sociedad y Osasuna se disputará el próximo domingo 15 de marzo por la fecha 28 de la Liga, a partir de las 16:00 horas en Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Osasuna

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 10 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Osasuna finalizó en empate por 2-2 ante Mallorca. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 6 goles y le han marcado 5.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Sociedad lo ganó por 1 a 3.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 35 puntos (9 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (9 PG - 7 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 67 27 22 1 4 46 2 Real Madrid 63 27 20 3 4 33 3 Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 21 8 Real Sociedad 35 27 9 8 10 -1 11 Osasuna 34 27 9 7 11 0

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

Fecha 29: vs Villarreal: 20 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 29: vs Girona: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Osasuna, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

