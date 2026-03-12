España - LALIGA 2025 - 2026

Real Sociedad vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Real Sociedad y Osasuna se enfrentan en Anoeta. El duelo se jugará el domingo 15 de marzo desde las 16:00 horas.

Por

MeridianoBet
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 02:16 pm
El juego entre Real Sociedad y Osasuna se disputará el próximo domingo 15 de marzo por la fecha 28 de la Liga, a partir de las 16:00 horas en Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Osasuna

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 10 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Osasuna finalizó en empate por 2-2 ante Mallorca. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Logró convertir 6 goles y le han marcado 5.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Sociedad lo ganó por 1 a 3.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 35 puntos (9 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 34 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (9 PG - 7 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona6727221446
2
Real Madrid6327203433
3
Atlético de Madrid5427166521
8
Real Sociedad35279810-1
11
Osasuna342797110
DataFactory

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 29: vs Villarreal: 20 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 29: vs Girona: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Osasuna, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Jueves 12 de Marzo de 2026
