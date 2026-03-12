Francia - Ligue 1 2025-2026

RC Strasbourg vs Paris FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Ligue 1

Paris FC se mide ante RC Strasbourg en la Meinau el domingo 15 de marzo a las 10:00 horas. El partido será supervisado por Benoît Millot.

Por

MeridianoBet
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 02:17 pm
A partir de las 10:00 horas el próximo domingo 15 de marzo, Paris FC visita a RC Strasbourg en la Meinau, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Ligue 1.

Así llegan RC Strasbourg y Paris FC

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg llega con resultado de empate, 0-0, ante Auxerre. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 7 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Paris FC y Olympique Lyon, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y RC Strasbourg se impuso por 2 a 3.

El local se ubica en el octavo puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 27 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (6 PG - 9 PE - 10 PP).

Benoît Millot es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
PSG5725183432
2
Lens5625182527
3
Olympique de Marsella4625144719
8
RC Strasbourg362510699
13
Paris FC27256910-12
DataFactory

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 27: vs Nantes: 22 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Nice: 4 de abril - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Stade Brestois: 12 de abril - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 27: vs Le Havre AC: 22 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Lorient: 5 de abril - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Mónaco: 12 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
Horario RC Strasbourg y Paris FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

