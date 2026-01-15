RC Strasbourg vs Metz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 18 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 18 de enero a las 10:00 horas.

Así llegan RC Strasbourg y Metz

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg consiguió sólo un punto en su último partido frente a Nice, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, 1 terminó igualado y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Lorient..

El historial del torneo favorece al equipo local. En los últimos 5 enfrentamientos entre sí, siempre ganó. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 17 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y RC Strasbourg resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 11 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Jérémie Pignard.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 40 17 13 1 3 18 2 PSG 39 17 12 3 2 22 3 Olympique de Marsella 32 17 10 2 5 19 7 RC Strasbourg 24 17 7 3 7 5 18 Metz 12 17 3 3 11 -20

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs Lille: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs PSG: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs Olympique Lyon: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Angers: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Horario RC Strasbourg y Metz, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

