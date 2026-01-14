Previa NHL: Buffalo Sabres recibe a Philadelphia Flyers en una batalla de "cuatro puntos"

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de la NHL este 14 de enero presenta un enfrentamiento que podría definir el futuro inmediato de la Conferencia Este. Los Buffalo Sabres y los Philadelphia Flyers, situados en el séptimo y octavo lugar respectivamente, se ven las caras en un duelo de "cuatro puntos" donde la victoria es obligatoria para consolidar sus aspiraciones de postemporada.

Buffalo Sabres: Un fortín ofensivo en casa

El equipo de Buffalo atraviesa un momento dulce, con tres victorias en sus últimos cinco encuentros. Su rendimiento en el hielo local es temible: promedian 3.59 goles por partido, impulsados por un power play sumamente efectivo. Un dato que refleja su consistencia es que han anotado más de dos goles en 15 de sus últimos 16 partidos en casa.

A pesar de su potencia en ataque, los Sabres muestran cierta vulnerabilidad en la retaguardia, permitiendo un promedio de 2.77 goles. Esta combinación de ataque explosivo y defensa permisiva suele garantizar partidos de alta anotación.

Philadelphia Flyers: Especialistas en el contraataque

Filadelfia llega con resultados mixtos, pero con una capacidad de adaptación envidiable. Como visitantes, mantienen un promedio de 3.1 goles marcados, basando su estrategia en transiciones rápidas y un hockey de contraataque agresivo.

Sin embargo, su talón de Aquiles sigue siendo la estabilidad defensiva fuera de casa, donde conceden 3.15 goles por encuentro. Aun así, los Flyers tienen una tendencia histórica favorable contra Buffalo, habiendo anotado más de 2.5 discos en sus últimos 5 enfrentamientos directos.

Estadísticas y tendencias clave

El historial entre ambos equipos sugiere intensidad desde el pitido inicial:

Goles totales: El promedio histórico en sus 51 enfrentamientos es de 6.04 goles por partido .

Efectividad en el primer periodo: En 8 de los últimos 9 duelos entre Buffalo y Philadelphia, se han marcado más de 1.5 goles solo en el primer tercio .

Último antecedente: El enfrentamiento más reciente (diciembre 2025) terminó con un dinámico 5:3 a favor de Buffalo.

Pronóstico ganador por MeridianoBet

Dada la urgencia de ambos equipos por sumar puntos y la tendencia ofensiva que muestran en sus estadísticas recientes, se espera un choque de alta intensidad.

Elección de la redacción: Total de goles Más de (5.5) con una cuota de -164.

