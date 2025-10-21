Por la fecha 3, Villarreal recibirá a Manchester City

Suscríbete a nuestros canales

Villarreal recibe hoy a Manchester City, a las 15:00 horas en el Estadio de la Cerámica, por la fecha 3 de la Champions.

Así llegan Villarreal y Manchester City

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Champions

En su visita anterior, Villarreal empató por 2 con Juventus.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Manchester City igualó 2-2 el juego frente a Mónaco..

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 2 victorias de los últimos 2 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2011 - 2012, y terminó con un marcador 0-3 a favor de Manchester City.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Serdar Gözübüyük.

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Pafos: 5 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Borussia Dortmund: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs FC Copenhague: 10 de diciembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Ajax: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Bayer Leverkusen: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Champions

Fecha 4: vs Borussia Dortmund: 5 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Bayer Leverkusen: 25 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Real Madrid: 10 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs FK Bodo/Glimt: 20 de enero - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Galatasaray: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Horario Villarreal y Manchester City, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.