Por la fecha 10 del grupo K, Albania recibirá a Inglaterra

El duelo entre Albania e Inglaterra correspondiente a la fecha 10 del grupo K se disputará en el estadio Arena Kombëtare desde las 13:00 horas, el domingo 16 de noviembre.

Así llegan Albania y Inglaterra

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Albania en partidos de las Eliminatorias

Albania venció 2-0 a Andorra en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y 2 terminaron en empate. En ellos, recibió 1 gol en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Inglaterra en partidos de las Eliminatorias

Inglaterra venció en casa a Serbia por 4 a 0. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 17 goles, sin que sus rivales le hayan convertido.

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 3 victorias de los últimos 3 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 21 de marzo, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Inglaterra.

Sabiendo que ya tiene en mano el boleto a la Play-Offs - Semifinal de la competencia, Inglaterra enfrenta a Albania, cuyo principal objetivo será ganar y lograr la clasificación.

Horario Albania e Inglaterra, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

