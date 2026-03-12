Italia - Serie A 2025-2026

Pisa vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Cagliari se mide ante Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani el domingo 15 de marzo a las 10:00 horas. El partido será supervisado por Federico La Penna.

Por

MeridianoBet
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 02:11 pm
Pisa vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A
Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 10:00 horas el próximo domingo 15 de marzo, Cagliari visita a Pisa en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Serie A.

Así llegan Pisa y Cagliari

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Juventus. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 1 a favor.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari cayó derrotado 1 a 2 ante Como 1907. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 2 goles y recibió 7.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 15 puntos (1 PG - 12 PE - 15 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (7 PG - 9 PE - 12 PP).

Federico La Penna es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Inter6728221542
2
Milan6028179224
3
Napoli5628175614
14
Cagliari30287912-8
20
Pisa152811215-28
DataFactory

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 30: vs Como 1907: 22 de marzo - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Torino: 5 de abril - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 30: vs Napoli: 20 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Sassuolo: 4 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Cagliari, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras Novak Djokovic Tenis
Jueves 12 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?