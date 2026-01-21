Olympique de Marsella vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Olympique de Marsella y Lens correspondiente a la fecha 19 se disputará en el estadio el Velodromo desde las 16:05 horas, el sábado 24 de enero.

Así llegan Olympique de Marsella y Lens

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella venció 5-2 a Angers en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens venció en casa a Auxerre por 1 a 0. El equipo visitante mantiene una racha positiva en los últimos partidos del torneo actual, en los que anotó 10 goles y tuvo 2 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Lens.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 35 puntos (11 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 43 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (14 PG - 1 PE - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Benoît Bastien.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 43 18 14 1 3 19 2 PSG 42 18 13 3 2 25 3 Olympique de Marsella 35 18 11 2 5 22 4 Olympique Lyon 33 18 10 3 5 9 5 Lille 32 18 10 2 6 8

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs Paris FC: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs PSG: 8 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs Le Havre AC: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Stade Rennes: 7 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique de Marsella y Lens, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas

Colombia y Perú: 15:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas

Venezuela: 16:05 horas

