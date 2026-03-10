Francia - Ligue 1 2025-2026

Todos los detalles de la previa del partido entre Olympique de Marsella y Auxerre, que se jugará el viernes 13 de marzo desde las 15:45 horas en el Velodromo. Dirige Marc Bollengier.

Por

MeridianoBet
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 11:16 am
Olympique de Marsella vs Auxerre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Ligue 1
Auxerre y Olympique de Marsella se enfrentarán en el Velodromo el próximo viernes 13 de marzo desde las 15:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 26 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique de Marsella y Auxerre

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella venció por 1-0 a Toulouse. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 11 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre igualó 0-0 ante RC Strasbourg en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

 

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Olympique de Marsella se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 46 puntos (14 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 14 PP).

Marc Bollengier fue designado para controlar el partido.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 57 25 18 3 4 32
2
Lens 56 25 18 2 5 27
3
Olympique de Marsella 46 25 14 4 7 19
4
Olympique Lyon 46 25 14 4 7 13
16
Auxerre 19 25 4 7 14 -16
DataFactory

 

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 27: vs Lille: 22 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Mónaco: 5 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Metz: 10 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 27: vs Stade Brestois: 21 de marzo - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Le Havre AC: 5 de abril - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Nantes: 11 de abril - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique de Marsella y Auxerre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Martes 10 de Marzo de 2026
