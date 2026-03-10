Olympique de Marsella vs Auxerre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

Auxerre y Olympique de Marsella se enfrentarán en el Velodromo el próximo viernes 13 de marzo desde las 15:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 26 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique de Marsella y Auxerre

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella venció por 1-0 a Toulouse. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 11 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre igualó 0-0 ante RC Strasbourg en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Olympique de Marsella se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 46 puntos (14 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 14 PP).

Marc Bollengier fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 57 25 18 3 4 32 2 Lens 56 25 18 2 5 27 3 Olympique de Marsella 46 25 14 4 7 19 4 Olympique Lyon 46 25 14 4 7 13 16 Auxerre 19 25 4 7 14 -16

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 27: vs Lille: 22 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Mónaco: 5 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Metz: 10 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 27: vs Stade Brestois: 21 de marzo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Le Havre AC: 5 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Nantes: 11 de abril - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique de Marsella y Auxerre, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

