Olympique de Marsella vs Auxerre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Ligue 1

Auxerre y Olympique de Marsella se enfrentarán en el Velodromo el próximo viernes 13 de marzo desde las 15:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 26 de la Ligue 1.
Así llegan Olympique de Marsella y Auxerre
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1
Olympique de Marsella venció por 1-0 a Toulouse. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 11 goles y ha podido vencer el arco rival 6 veces.
Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1
Auxerre igualó 0-0 ante RC Strasbourg en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 6 en contra.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Olympique de Marsella se llevó la victoria por 0 a 1.
El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 46 puntos (14 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 14 PP).
Marc Bollengier fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|57
|25
|18
|3
|4
|32
|2
|Lens
|56
|25
|18
|2
|5
|27
|3
|Olympique de Marsella
|46
|25
|14
|4
|7
|19
|4
|Olympique Lyon
|46
|25
|14
|4
|7
|13
|16
|Auxerre
|19
|25
|4
|7
|14
|-16
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 27: vs Lille: 22 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Mónaco: 5 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Metz: 10 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 27: vs Stade Brestois: 21 de marzo - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Le Havre AC: 5 de abril - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Nantes: 11 de abril - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique de Marsella y Auxerre, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas