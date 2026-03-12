Inglaterra - Premier League 2025-2026

Nottingham Forest vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Nottingham Forest vs Fulham. El duelo, a disputarse en el estadio City Ground el domingo 15 de marzo, comenzará a las 10:00 horas y será dirigido por Samuel Barrott.

Por

MeridianoBet
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 02:09 pm
Nottingham Forest recibe el próximo domingo 15 de marzo a Fulham por la fecha 30 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Fulham

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Etihad Stadium.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Nottingham Forest igualó 2-2 el juego ante Manchester City. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 8 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham llega a este encuentro con una derrota ante West Ham United por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 8.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Fulham fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 40 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (12 PG - 4 PE - 13 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Samuel Barrott.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Arsenal6730207337
2
Manchester City6029186532
3
Manchester United5129149611
10
Fulham402912413-3
17
Nottingham Forest28297715-15
DataFactory

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 31: vs Tottenham: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 31: vs Burnley: 21 de marzo - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
Horario Nottingham Forest y Fulham, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Jueves 12 de Marzo de 2026
