Napoli necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Desde las 13:30 horas, Lecce y Napoli se enfrentan hoy por la fecha 9 de la Serie A, en el estadio Comunale Via del Mare.
Así llegan Lecce y Napoli
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A
Lecce busca levantarse de su derrota ante Udinese en el Stadio Friuli. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 2, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Napoli derrotó 3-1 a Inter. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 7 en su arco.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli lo ganó por 0 a 1.
El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (6 PG - 2 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Giuseppe Collu.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|18
|8
|6
|0
|2
|7
|2
|Roma
|18
|8
|6
|0
|2
|5
|3
|Milan
|17
|8
|5
|2
|1
|7
|4
|Inter
|15
|8
|5
|0
|3
|8
|16
|Lecce
|6
|8
|1
|3
|4
|-6
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 10: vs Fiorentina: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Hellas Verona: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Lazio: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Torino: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Cremonese: 7 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 10: vs Como 1907: 1 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Bologna: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Atalanta: 22 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Lecce y Napoli, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas