Montenegro vs Croacia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del grupo L de las Eliminatorias

El juego entre Montenegro y Croacia se disputará el próximo lunes 17 de noviembre por la fecha 10 del grupo L de las Eliminatorias, a partir de las 15:45 horas en el Podgorica City Stadium.

Así llegan Montenegro y Croacia

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Montenegro en partidos de las Eliminatorias

En la fecha anterior, Montenegro se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Gibraltar.

Últimos resultados de Croacia en partidos de las Eliminatorias

El anterior partido disputado entre Croacia finalizó en empate por - ante Islas Feroe. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Logró convertir 8 goles y sus oponentes no le han marcado.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Croacia lo ganó por 4 a 0.

El Grupo L es liderado por Croacia con 16 unidades y 20 anotaciones. Por su parte, Montenegro está en cuarta posición en la tabla habiendo sumado 6 puntos y anotado 4 goles.

Fecha y rival de Montenegro en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo L - Fecha 10: vs Croacia: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Croacia en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo L - Fecha 10: vs Montenegro: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Montenegro y Croacia, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

