Mónaco vs Stade Rennes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Ligue 1

Mónaco recibirá a Stade Rennes, en el marco de la fecha 20 de la Ligue 1, el próximo sábado 31 de enero a partir de las 16:05 horas, en el estadio Stade Louis II.
Así llegan Mónaco y Stade Rennes
Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
Mónaco sacó un empate por 0 en su visita a Le Havre AC.
Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1
Stade Rennes viene de perder contra Lorient por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 6 goles y recibieron 9.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el marcador favoreció a Stade Rennes con un marcador de 4-1.
El local se ubica en el décimo puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (8 PG - 7 PE - 4 PP).
Ruddy Buquet será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|45
|19
|14
|3
|2
|26
|2
|Lens
|43
|19
|14
|1
|4
|17
|3
|Olympique de Marsella
|38
|19
|12
|2
|5
|24
|6
|Stade Rennes
|31
|19
|8
|7
|4
|3
|10
|Mónaco
|24
|19
|7
|3
|9
|-5
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 21: vs Nice: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 21: vs Lens: 7 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs PSG: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Horario Mónaco y Stade Rennes, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas
- Colombia y Perú: 15:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas
- Venezuela: 16:05 horas