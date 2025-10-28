Italia - Serie A 2025-2026

Milan enfrenta a Atalanta para subirse a la cima

La previa del choque de Atalanta ante Milan, a disputarse en el Gewiss Stadium hoy desde las 15:45 horas. El árbitro será Daniele Doveri.

Por

MeridianoBet
Martes, 28 de octubre de 2025 a las 06:21 am
Milan enfrenta a Atalanta para subirse a la cima
Desde las 15:45 horas, Atalanta y Milan se enfrentan hoy, en el Gewiss Stadium, por la fecha 9 de la Serie A.

Así llegan Atalanta y Milan

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sacó un empate por 1 en su visita a Cremonese. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 empates. Ha recibido 3 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Pisa. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 9 goles a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

 

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 20 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Atalanta con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 12 puntos (2 PG - 6 PE), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (5 PG - 2 PE - 1 PP).

Daniele Doveri será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Napoli 18 8 6 0 2 7
2
Roma 18 8 6 0 2 5
3
Milan 17 8 5 2 1 7
4
Inter 15 8 5 0 3 8
7
Atalanta 12 8 2 6 0 6
DataFactory

 

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 10: vs Udinese: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Sassuolo: 9 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Napoli: 22 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Fiorentina: 30 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Hellas Verona: 6 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 10: vs Roma: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Parma: 8 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Inter: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Lazio: 29 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Torino: 8 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Atalanta y Milan, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

