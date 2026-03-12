Metz vs Toulouse: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

Metz recibe el próximo domingo 15 de marzo a Toulouse por la fecha 26 de la Ligue 1, a partir de las 12:15 horas en el estadio Stade Saint-Symphorien.

Así llegan Metz y Toulouse

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz cayó 0 a 3 ante Lens en el Stade Bollaert-Delelis. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse llega a este encuentro con una derrota ante Olympique de Marsella por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 6.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Toulouse fue el ganador por 4 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 18 PP), mientras que el visitante llegó a 31 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (8 PG - 7 PE - 10 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Gael Angoula.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 57 25 18 3 4 32 2 Lens 56 25 18 2 5 27 3 Olympique de Marsella 46 25 14 4 7 19 12 Toulouse 31 25 8 7 10 4 18 Metz 13 25 3 4 18 -34

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 27: vs Stade Rennes: 22 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Nantes: 5 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Olympique de Marsella: 10 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 27: vs Lorient: 21 de marzo - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs PSG: 3 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Lille: 12 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Horario Metz y Toulouse, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

