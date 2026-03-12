Francia - Ligue 1 2025-2026

Metz vs Toulouse: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Ligue 1

Todo lo que tienes que saber en la previa de Metz vs Toulouse. El duelo, a disputarse en el estadio Stade Saint-Symphorien el domingo 15 de marzo, comenzará a las 12:15 horas y será dirigido por Gael Angoula.

Por

MeridianoBet
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 02:16 pm
Metz recibe el próximo domingo 15 de marzo a Toulouse por la fecha 26 de la Ligue 1, a partir de las 12:15 horas en el estadio Stade Saint-Symphorien.

Así llegan Metz y Toulouse

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz cayó 0 a 3 ante Lens en el Stade Bollaert-Delelis. Ha empatado 1 y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse llega a este encuentro con una derrota ante Olympique de Marsella por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 6.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Toulouse fue el ganador por 4 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 18 PP), mientras que el visitante llegó a 31 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (8 PG - 7 PE - 10 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Gael Angoula.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
PSG5725183432
2
Lens5625182527
3
Olympique de Marsella4625144719
12
Toulouse312587104
18
Metz13253418-34
DataFactory

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 27: vs Stade Rennes: 22 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Nantes: 5 de abril - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Olympique de Marsella: 10 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 27: vs Lorient: 21 de marzo - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs PSG: 3 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Lille: 12 de abril - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Horario Metz y Toulouse, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
  • Colombia y Perú: 11:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
  • Venezuela: 12:15 horas

Jueves 12 de Marzo de 2026
