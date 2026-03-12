Manchester United vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Manchester United y Aston Villa, por la fecha 30 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 15 de marzo, a partir de las 10:00 horas, en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Aston Villa

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Newcastle United por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 empate, con 7 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de caer derrotado 1 a 4 ante Chelsea. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 21 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Aston Villa quien ganó 2 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 51 puntos (14 PG - 9 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 51 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (15 PG - 6 PE - 8 PP).

Anthony Taylor es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 67 30 20 7 3 37 2 Manchester City 60 29 18 6 5 32 3 Manchester United 51 29 14 9 6 11 4 Aston Villa 51 29 15 6 8 5 5 Chelsea 48 29 13 9 7 19

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 31: vs Bournemouth: 20 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 31: vs West Ham United: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester United y Aston Villa, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

