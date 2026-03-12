Mallorca vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 15 de marzo, Espanyol visita a Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la Liga.
Así llegan Mallorca y Espanyol
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
Mallorca llega con resultado de empate, 2-2, ante Osasuna.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Espanyol y Real Oviedo, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 13 tantos en esos cotejos.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol se impuso por 3 a 2.
El local se ubica en el décimo octavo puesto con 25 puntos (6 PG - 7 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 37 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (10 PG - 7 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|67
|27
|22
|1
|4
|46
|2
|Real Madrid
|63
|27
|20
|3
|4
|33
|3
|Atlético de Madrid
|54
|27
|16
|6
|5
|21
|7
|Espanyol
|37
|27
|10
|7
|10
|-6
|18
|Mallorca
|25
|27
|6
|7
|14
|-13
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 29: vs Elche: 21 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 29: vs Getafe: 21 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Espanyol, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas