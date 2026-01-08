Italia - Serie A 2025-2026

Lecce vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

Lecce y Parma se miden en el estadio Comunale Via del Mare el domingo 11 de enero a las 07:30 horas.

Por

MeridianoBet
Jueves, 08 de enero de 2026 a las 11:43 am
Por la fecha 20 de la Serie A, Parma y Lecce se enfrentan el domingo 11 de enero desde las 07:30 horas, en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Parma

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce no pudo ante Roma en el Comunale Via del Mare. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Inter. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 4.

 

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Lecce sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (4 PG - 6 PE - 8 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 42 18 14 0 4 25
2
Milan 38 17 11 5 1 15
3
Napoli 38 18 12 2 4 13
15
Parma 18 18 4 6 8 -9
16
Lecce 17 18 4 5 9 -13
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 16: vs Inter: 14 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Milan: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Lazio: 24 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 16: vs Napoli: 14 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Genoa: 18 de enero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Atalanta: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Lecce y Parma, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

