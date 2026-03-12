Lazio vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

Lazio recibe el próximo domingo 15 de marzo a Milan por la fecha 29 de la Serie A, a partir de las 15:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Milan

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio sacó un triunfo frente a Sassuolo, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 7 goles en contra y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Inter. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo puesto con 37 puntos (9 PG - 10 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 60 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (17 PG - 9 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Marco Guida.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 28 22 1 5 42 2 Milan 60 28 17 9 2 24 3 Napoli 56 28 17 5 6 14 4 Como 1907 51 28 14 9 5 25 10 Lazio 37 28 9 10 9 0

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 30: vs Bologna: 22 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Parma: 4 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 30: vs Torino: 21 de marzo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Napoli: 6 de abril - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Lazio y Milan, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.