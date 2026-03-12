Lazio vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Lazio recibe el próximo domingo 15 de marzo a Milan por la fecha 29 de la Serie A, a partir de las 15:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.
Así llegan Lazio y Milan
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
Lazio sacó un triunfo frente a Sassuolo, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 7 goles en contra y registró 4 a favor.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Inter. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 3 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan fue el ganador por 1 a 0.
El local está en el décimo puesto con 37 puntos (9 PG - 10 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 60 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (17 PG - 9 PE - 2 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Marco Guida.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|67
|28
|22
|1
|5
|42
|2
|Milan
|60
|28
|17
|9
|2
|24
|3
|Napoli
|56
|28
|17
|5
|6
|14
|4
|Como 1907
|51
|28
|14
|9
|5
|25
|10
|Lazio
|37
|28
|9
|10
|9
|0
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 30: vs Bologna: 22 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Parma: 4 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 30: vs Torino: 21 de marzo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Napoli: 6 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Horario Lazio y Milan, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas