Todo lo que tienes que saber en la previa de Lazio vs Milan. El duelo, a disputarse en el estadio Stadio Olimpico el domingo 15 de marzo, comenzará a las 15:45 horas y será dirigido por Marco Guida.

Por

MeridianoBet
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 02:14 pm
Lazio vs Milan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A
Lazio recibe el próximo domingo 15 de marzo a Milan por la fecha 29 de la Serie A, a partir de las 15:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Milan

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio sacó un triunfo frente a Sassuolo, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos empatados y 2 perdidos, con una cifra de 7 goles en contra y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Inter. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo puesto con 37 puntos (9 PG - 10 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 60 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (17 PG - 9 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Marco Guida.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Inter6728221542
2
Milan6028179224
3
Napoli5628175614
4
Como 19075128149525
10
Lazio372891090
DataFactory

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 30: vs Bologna: 22 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Parma: 4 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 30: vs Torino: 21 de marzo - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Napoli: 6 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Horario Lazio y Milan, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Últimas noticias

Jueves 12 de Marzo de 2026
