Las carreras de caballos se apuestan en MeridianoBet

Suscríbete a nuestros canales

Como todo fanático del hipismo nacional, debes saber que la emoción ya regresó al Hipódromo Internacional La Rinconada. Este domingo 25 de enero es el segundo fin de semana hípico del año y está cargado de oportunidades para sellar cuadros y ganar.

En la tarde, la quinta carrera, primera válida del día, no sorprende con diez caballos nacionales e importados de 7 y más años, ganadores de 3 y 4 carreras recorriendo una distancia de 1.100 metros.

Los competidores son My Flying Mate (1), Suliman (2), Bendito (3), El Trueno (4), Mad Max (5), My Robbing Mate (6), El Gran Mario (7), Maximus Fortune (8), My Funny Nonno (9) y My Five Mate (10).

Entre todos ellos, MeridianoBet te recomienda tomar en cuenta al 10, 8 y 3 para tu apuesta.

Ya tienes la información y las opciones para jugar, ahora solo falta ganar ingresando en MeridianoBet. Además, tenemos un cashback de 5%; es un porcentaje de tus jugadas que te reembolsamos al finalizar la última carrera del día.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González