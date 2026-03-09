CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

La previa del choque de Independiente Medellín ante Juventud, a disputarse en el estadio Atanasio Girardot el jueves 12 de marzo desde las 20:30 horas. El árbitro será Juan Benítez.

Por

MeridianoBet
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 03:07 pm
Tras el empate en 1 en la ida, el Poderoso de la Montaña y Juventud definen este jueves 12 de marzo su pasaje a Fase de Grupos de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 20:30 horas y se jugará en el estadio Atanasio Girardot.

Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de marzo, en Tercera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

 

Juan Benítez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Independiente Medellín y Juventud, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

      Lunes 09 de Marzo de 2026
