Hellas Verona vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Genoa y Hellas Verona se enfrentarán en el estadio Marcantonio Bentegodi el próximo domingo 15 de marzo desde las 07:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Serie A.

Así llegan Hellas Verona y Genoa

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona venció por 2-1 a Bologna. Después de caer en 3 oportunidades y empatar 1 cotejo, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 8 goles y ha podido vencer el arco rival 4 veces.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa viene de un triunfo 2 a 1 frente a Roma. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 7 goles y le metieron 6 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 29 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Genoa se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 18 puntos (3 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que la visita sumó 30 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (7 PG - 9 PE - 12 PP).

Matteo Marchetti fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 28 22 1 5 42 2 Milan 60 28 17 9 2 24 3 Napoli 56 28 17 5 6 14 13 Genoa 30 28 7 9 12 -6 19 Hellas Verona 18 28 3 9 16 -27

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 30: vs Atalanta: 22 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Fiorentina: 4 de abril - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 30: vs Udinese: 20 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Juventus: 6 de abril - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Horario Hellas Verona y Genoa, según país

Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas

Colombia y Perú: 06:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas

Venezuela: 07:30 horas

